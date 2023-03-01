Кубок Нидерландов, 1/4 финала

Херенвен – Фейеноорд 0:1

Гол: Хименес, 80

В среду, 1 марта роттердамский Фейеноорд выиграл на выезде у Херенвена в четвертьфинале Кубка Нидерландов и пробился в полуфинал турнира (1:0). Единственный гол был забит на 80-й минуте - мексиканский центрфорвард Сантьяго Хименес с передачи Данило, который появился на поле по ходу второго тайма.

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Один из ключевых эпизодов встречи случился на 67-й минуте при счёте 0:0. Вышедший на замену защитник Нерайшо Касанвирьо завалил в собственной штрафной площади нападающего Херенвена Усаму Сахрауи, но судья Пол ван Букель посчитал, что это действие не тянет на пенальти.

Так Фейеноорд вышел в полуфинал Кубка Нидерландов пятый раз за последние 8 лет.