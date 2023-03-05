Лидер чемпионата Нидерландов одержал очередную, хоть и непростую победу. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Нидерланды, Эредивизи, 24-й тур

Фейеноорд – Гронинген – 1:0

Гол: Идрисси, 88

Удаление: Маатта, 52 (Гронинген, вторая желтая карточка)

Соперник "горняков" в 1/8 финала Лиги Европы с огромными проблемами одолел одну из худших команд нидерландского первенства. Несмотря на значительное территориальное и игровое преимущество Фейеноорда, соперник держался. После перерыва Гронинген сделал роттердамцам роскошный подарок, оставшись в меньшинстве – Исак Маатта заработал второй горчичник и покинул поле. Но даже численное преимущество не позволяло пробить защиту "бело-зеленой армии".

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В конце матча фортуна все-таки улыбнулась хозяевам. Сначала Бульяуде испытал на прочность перекладину после удара головой, а уже через мгновение Идрисси забил чудо-гол. Марокканский нападающий сместился к углу штрафной и с фланга закрутил мяч под дальнюю штангу. Голкипер Гронингена ожидал, что кто-то из игроков соперника будет замыкать, но сфера обошла всех и закатилась в дальний угол. Невероятный удар! Уже в добавленное время подопечные Арне Слота забили второй раз, но VAR сигнализировал об офсайде.

Победа принесла Фейеноорду 55 очков и закрепила на первой строчке турнирной таблицы, Гронинген с 17-ю пунктами предпоследний.

Напомним, уже в ближайший четверг, 9 марта, роттердамцы проведут первый матч Лиги Европы за выход в четвертьфинал с Шахтером. Поединок состоится в Варшаве и стартует в 22:00.

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