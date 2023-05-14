Эредивизи, 32 тур

Фейеноорд – Гоу Эхед Иглс – 3:0

Голы: Идрисси, 15, Хименес, 18, Пайшау, 54

Фейеноорду не хватало трех баллов, чтобы закрепить за собой первую строчку и завоевать мечтательное чемпионство. Подопечные Арне Слота понимали, что стоит на кону, и к матчу подошли с большой ответственностью. Уже к середине первого тайма Фейеноорд сумел достичь комфортного для себя счета благодаря голам Идрисси и Хименеса. Точку в матче поставил Пайшау на 54 минуте.

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Фейеноорд набрал 79 баллов по итогам 32 туров. Ближайший преследователь – ПСВ, имеющий 68 очков в своем активе после 31 игры. "Красно-белые" не смогут догнать подопечных Слота, даже если одержат три победы в последних матчах этого сезона.

Отметим, что роттердамцы не выигрывали чемпионат Нидерландов в течение шести лет. Последний подобный титул был завоеван в сезоне 2016/2017. Это 16-е чемпионство команды за всю историю.

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