Делегація Шахтаря вже прибула до Роттердама, де проведе матч-відповідь з Фейєнордом в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Шахтар у складі 27 гравців прибув до Нідерландів, де має зіграти з місцевим Фейєнордом за право виходу в 1/4 фіналу Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт "гірників". Додамо, що "помаранчево-чорні" зможуть розраховувати на Коноплю, Михайліченка та Шведа, які пропустили минулу гру через пошкодження.

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Голкіпери: Олексій Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін.

Захисники: Бондар, Гочолейшвілі, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Ракицький.

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Петряк.

Нападники: Траоре, Сікан, Келсі.

Додамо, що гра Фейєнорд – Шахтар відбудеться в четвер, 15 березня, початок о 19:45. Перший матч завершився нічиєю 1:1.

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