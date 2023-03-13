Делегация Шахтера уже прибыла в Роттердам, где проведет ответный матч с Фейеноордом в 1/8 финала Лиги Европы.

Шахтер в составе 27 игроков прибыл в Нидерланды, где должен сыграть с местным Фейеноордом за право выхода в 1/4 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт "горняков". Добавим, что "оранжево-черные" смогут рассчитывать на Коноплю, Михайличенко и Шведа, которые пропустили прошлую игру из-за повреждений.

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Голкиперы: Алексей Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубин.

Защитники: Бондарь, Гочолейшвили, Михайличенко, Матвиенко, Тейлор, Конопля, Фарина, Ракицкий.

Полузащитники: Степаненко, Тотовицкий, Судаков, Швед, Зубков, Крыськив, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Петряк.

Нападающие: Траоре, Сикан, Келси.

Добавим, что игра Фейеноорд – Шахтер состоится в четверг, 15 марта, начало в 19:45. Первый матч завершился ничьей 1:1.

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