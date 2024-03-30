Ньюкасл перестріляв Вест Хем у дикій "грі на виживання" – 7 голів, щаслива травма і цинізм в стилі Шахтаря
Ньюкасл і Вест Хем відкривали програму 30-го туру АПЛ. Звіт про матч читайте на Футбол 24.
Ньюкасл мав нагоду скоротити відставання від Вест Хема до одного очка, щоб зачепитися за зону єврокубків. Дебют матчу склався для "сорок" ідеально. Вже на 3-й хвилині Цоуфал вліпив по нозі Гордона, і дебютант збірної Англії радісно завалився на газон – пенальті. Ісак чітко розклав м'яч і Ареола по кутах.
АПЛ: Мудрик і Забарний у старті, Миколенко поза заявкою – Евертон розкрив причину несподіваної відсутності
Потім почалася звична для Ньюкасла проблема цього сезону – травми. Капітан Ласселс вимушено поступився місцем глибокому резервісту Крафту. Швед встиг двічі провалитись до перерви, зриваючи офсайди. Окремої уваги вартий гол Кудуса на 45+10 (загалом команди переграють аж 12 хвилин у першій половині). Шер відверто сфолив, але сам отримав відмашку в обличчя і впав на газон. Поки всі дивилися на арбітра і лежачого швейцарця, Пакета розіграв штрафний. Боуен отримав купу простору і покотив Кудусу – 1:2. Гості взяли приклад з Шахтаря, який кілька тижнів тому у грі з Кривбасом також не зациклювався на фейр-плей.
Свою кадрову втрату отримав і Вест Хем, замінивши у перерві Ареола на Фабіанскі. "Молоти" у контратаці збільшили перевагу. Кудус та Боуен обмінялися ролями – ганець асистує, англієць завершує. Бідовий Ньюкасл через травми втратив ще й Лівраменто та Альмірона, який сам виходив на заміну. Девід Мойєс випускав Калвіна Філліпса суто з тактичних міркувань, але швидко пожалкував. Орендований хавбек з Ман Сіті "привіз" пенальті. Гордон знову хитро підставився, а Ісак знову був безжальним – 2:3.
Вимушена заміна Ньюкасла виявилася щасливою. Барнс виходив замість Альмірона, а під завісу зустрічі оформив дубль на 4:3! Гордон вирішив, що цьому божевіллю бракує вилучення і отримав другу жовту за відкидку м'яча. Арбітр дав переграти ще 10 хвилин, але побитий Ньюкасл вже не випустив своє щастя. Перемога дозволила "сорокам" вискочити на сьому сходинку і впритул наблизитися до ВХЮ, який перервав серію з 4 турів без поразок.
Зінченко б'ється за чемпіонський пояс, виживання Миколенка, сенсація в ЛЧ – фініш сезону АПЛ інтригує, як ніколи