Ньюкасл мав нагоду скоротити відставання від Вест Хема до одного очка, щоб зачепитися за зону єврокубків. Дебют матчу склався для "сорок" ідеально. Вже на 3-й хвилині Цоуфал вліпив по нозі Гордона, і дебютант збірної Англії радісно завалився на газон – пенальті. Ісак чітко розклав м'яч і Ареола по кутах.

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Потім почалася звична для Ньюкасла проблема цього сезону – травми. Капітан Ласселс вимушено поступився місцем глибокому резервісту Крафту. Швед встиг двічі провалитись до перерви, зриваючи офсайди. Окремої уваги вартий гол Кудуса на 45+10 (загалом команди переграють аж 12 хвилин у першій половині). Шер відверто сфолив, але сам отримав відмашку в обличчя і впав на газон. Поки всі дивилися на арбітра і лежачого швейцарця, Пакета розіграв штрафний. Боуен отримав купу простору і покотив Кудусу – 1:2. Гості взяли приклад з Шахтаря, який кілька тижнів тому у грі з Кривбасом також не зациклювався на фейр-плей.

Свою кадрову втрату отримав і Вест Хем, замінивши у перерві Ареола на Фабіанскі. "Молоти" у контратаці збільшили перевагу. Кудус та Боуен обмінялися ролями – ганець асистує, англієць завершує. Бідовий Ньюкасл через травми втратив ще й Лівраменто та Альмірона, який сам виходив на заміну. Девід Мойєс випускав Калвіна Філліпса суто з тактичних міркувань, але швидко пожалкував. Орендований хавбек з Ман Сіті "привіз" пенальті. Гордон знову хитро підставився, а Ісак знову був безжальним – 2:3.

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Вимушена заміна Ньюкасла виявилася щасливою. Барнс виходив замість Альмірона, а під завісу зустрічі оформив дубль на 4:3! Гордон вирішив, що цьому божевіллю бракує вилучення і отримав другу жовту за відкидку м'яча. Арбітр дав переграти ще 10 хвилин, але побитий Ньюкасл вже не випустив своє щастя. Перемога дозволила "сорокам" вискочити на сьому сходинку і впритул наблизитися до ВХЮ, який перервав серію з 4 турів без поразок.

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