Головний тренер Барселони Хаві Ернандес вже знає, ким можна пожертвувати у зимове трансферне вікно.

Наставник "блаугранас" дозволив керівництву шукати варіанти для відходу 5 гравців, стверджує AS.

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До "чорного списку" потрапили Дест, Умтіті, Демір, Люк де Йонг і Коутінью. Продаж останнього міг би звільнити купу місця у зарплатній відомості Барселони. Бразилець має найбільшу зарплатню в клубі (22 млн на рік), але взагалі не виправдовує її на полі.

Нагадаємо, що зараз Барселона йде восьмою у таблиці Прімери, а весною виступатиме лише в Лізі Європи.

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