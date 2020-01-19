Фернандо повертається в Шахтар – бразилець так і не дебютував за Спортінг

Оренда півзахисника Шахтаря Педро Фернандо в лісабонському Спортінгу добігла кінця.

Бразилець достроково повернеться у донецький клуб, повідомляє A Bola. Щоправда, португальська преса не одностайна щодо того, хто був ініціатором припинення оренди.

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Record зазначає, що 20-річний футболіст пропустив тренування португальської команди в неділю, 19 січня, і вирушив в Україну.

Зазначимо, що Фернандо перебрався у Спортінг минулої осені, угода була розрахована до кінця нинішнього сезону. Майже відразу футболіст травмувався і вибув на тривалий термін. У лісабонському клубі він так і жодного разу не потрапляв навіть до заявки на матч першої команди. Педро забив 1 гол в 6 матчах у складі U-23.

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Нагадаємо, що Педро перебрався до Шахтаря з бразильського Палмейраса за 5,5 млн євро в червні 2018-го року.