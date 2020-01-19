toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА - ГРАНАДА ДИНАМО - ЛЕГІЯ

Фернандо повертається в Шахтар – бразилець так і не дебютував за Спортінг

19 січня 22:41 667 Читать на русском
Фернандо повертається в Шахтар – бразилець так і не дебютував за Спортінг
Педро Фернандо / фото: Шахтар

Оренда півзахисника Шахтаря Педро Фернандо в лісабонському Спортінгу добігла кінця.

Бразилець достроково повернеться у донецький клуб, повідомляє A Bola. Щоправда, португальська преса не одностайна щодо того, хто був ініціатором припинення оренди.

Дентінью не повернувся в Шахтар після відпустки

Record зазначає, що 20-річний футболіст пропустив тренування португальської команди в неділю, 19 січня, і вирушив в Україну.

Зазначимо, що Фернандо перебрався у Спортінг минулої осені, угода була розрахована до кінця нинішнього сезону. Майже відразу футболіст травмувався і вибув на тривалий термін. У лісабонському клубі він так і жодного разу не потрапляв навіть до заявки на матч першої команди. Педро забив 1 гол в 6 матчах у складі U-23.

Каштру озвучив завдання Шахтаря на решту сезону

Нагадаємо, що Педро перебрався до Шахтаря з бразильського Палмейраса за 5,5 млн євро в червні 2018-го року.

blog_ava
Мессі озвучив Сетьєну кандидатуру форварда на заміну Суаресу, – ЗМІ
19 січня
10667
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Трансфери Шахтаря Шахтар Шахтар Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Педро Фернандо Педро Фернандо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
47
хв
Аталанта
21:45
СПАЛ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук