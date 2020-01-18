Каштру озвучив завдання Шахтаря на решту сезону

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував вихід донецького клубу з відпустки і поділився найближчими планами команди.

"Після відпочинку ми повертаємось до роботи у понеділок з намірами стати чемпіонами України і пройти у наступний раунд Ліги Європи. Ці цілі будуть досягнуті лише при самовіддачі кожного з нас.

Гравці Шахтаря вийшли з відпустки і пройшли медогляд перед першим тренувальним збором

Ми хочемо реалізувати їх і сподіваємося на підтримку наших уболівальників. Бажаю всій родині Шахтаря відмінного 2020 року", – написав Каштру на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, "гірники" 20 січня вирушать на перший тренувальний збір у Туреччину, в рамках якого проведуть 3 спаринги.

Після 18 турів в українській першості Шахтар впевнено посідає першу сходинку і випереджає найближчого переслідувача – київське Динамо – на 14 очок. Вже 20 лютого "гірники" у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінуться з португальською Бенфікою.

"Я не хотів, щоб син грав у Шахтарі": тренер із глибинки – про недовіру Маркевича, інтерес Монако і проблеми наших ДЮСШ