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Каштру озвучив завдання Шахтаря на решту сезону

12:13 754 Читать на русском
Каштру озвучив завдання Шахтаря на решту сезону
Луїш Каштру (справа) / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував вихід донецького клубу з відпустки і поділився найближчими планами команди.

"Після відпочинку ми повертаємось до роботи у понеділок з намірами стати чемпіонами України і пройти у наступний раунд Ліги Європи. Ці цілі будуть досягнуті лише при самовіддачі кожного з нас.

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Ми хочемо реалізувати їх і сподіваємося на підтримку наших уболівальників. Бажаю всій родині Шахтаря відмінного 2020 року", – написав Каштру на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, "гірники" 20 січня вирушать на перший тренувальний збір у Туреччину, в рамках якого проведуть 3 спаринги.

Після 18 турів в українській першості Шахтар впевнено посідає першу сходинку і випереджає найближчого переслідувача – київське Динамо – на 14 очок. Вже 20 лютого "гірники" у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінуться з португальською Бенфікою.

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После отдыха, мы возвращаемся к работе в понедельник с намерениями стать чемпионами Украины и пройти в следующий раунд Лиги Европы. Эти цели будут достигнуты только при самоотдаче каждого из нас. Мы хотим реализовать их и надеемся на поддержку наших болельщиков. Желаю всей семье «Шахтера» отличного 2020-го года. ⠀ After a period of rest, we’re getting back to work next Monday with a clear aim of becoming the Ukrainian champions and advancing to the next Europa League round. These goals will only be achieved given everyone's dedication. We want and rely on the support of our fans to achieve them. I wish the whole Shakhtar family an excellent year 2020.

Допис, поширений Luis Castro (@luis_castro_official)

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