toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА - ГРАНАДА

Фернандо возвращается в Шахтер – бразилец так и не дебютировал за Спортинг

19 января 22:43 362 Читати українською
Фернандо возвращается в Шахтер – бразилец так и не дебютировал за Спортинг
Педро Фернандо / фото: Шахтер

Аренда полузащитника Шахтера Педро Фернандо в лиссабонский Спортинг подошла к концу.

Бразилец досрочно вернется в донецкий клуб, сообщает A Bola. Правда, португальская пресса не единогласна в том, кто был инициатором прекращения аренды.

Дентиньо не вернулся в Шахтер после отпуска

Record отмечает, что 20-летний футболист пропустил тренировку португальской команды в воскресенье, 19 января, и отправился в Украину.

Отметим, что Фернандо перебрался в Спортинг прошлой осенью, соглашение было рассчитано до конца нынешнего сезона. Почти сразу футболист травмировался и выбыл на длительный срок. В лиссабонском клубе он так и ни разу не попадал даже в заявку на матч первой команды. Педро забил 1 гол в 6 матчах в составе U-23.

Каштру озвучил задачи Шахтера на остаток сезона

Напомним, что Педро перебрался в Шахтер из бразильского Палмейраса за 5,5 миллионов евро в июне 2018 года.

blog_ava
Венгер назвал главную причину неудачных выступлений Арсенала
06:00
282
Теги
Трансферы Шахтер Шахтер Трансферы Шахтера Педро Фернандо Педро Фернандо Трансферы чемпионата Украины Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
11
мин
Аталанта
21:45
СПАЛ
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук