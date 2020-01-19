Фернандо возвращается в Шахтер – бразилец так и не дебютировал за Спортинг

Аренда полузащитника Шахтера Педро Фернандо в лиссабонский Спортинг подошла к концу.

Бразилец досрочно вернется в донецкий клуб, сообщает A Bola. Правда, португальская пресса не единогласна в том, кто был инициатором прекращения аренды.

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Record отмечает, что 20-летний футболист пропустил тренировку португальской команды в воскресенье, 19 января, и отправился в Украину.

Отметим, что Фернандо перебрался в Спортинг прошлой осенью, соглашение было рассчитано до конца нынешнего сезона. Почти сразу футболист травмировался и выбыл на длительный срок. В лиссабонском клубе он так и ни разу не попадал даже в заявку на матч первой команды. Педро забил 1 гол в 6 матчах в составе U-23.

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Напомним, что Педро перебрался в Шахтер из бразильского Палмейраса за 5,5 миллионов евро в июне 2018 года.