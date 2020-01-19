toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ДИНАМО - ЛЕГІЯ ТРАНСФЕРИ

Дентінью не повернувся в Шахтар після відпустки

11:46 4505 Читать на русском
Дентінью не повернувся в Шахтар після відпустки
Дентінью / ФК Шахтар

Легіонер "гірників" Дентінью поки що відсутній у складі Шахтаря – команда вирушить на перший збір без нього.

Бразильський півзахисник Шахтаря Дентінью, якому сьогодні виповнився 31 рік, не повернувся до табору "гірників" після зимової паузи, повідомляє видання Footboom.

"Повернути зі Східної Європи" – до рейтингу потрапило шестеро бразильців з УПЛ

За повідомленням деяких ЗМІ, футболіст перебуває на батьківщині і веде переговори з Греміо. Офіційний сайт Шахтаря натомість привітав бразильця з днем народження і запевнив, що "гравець готовий до нових звершень та перемог в "помаранчево-чорній" футболці!".

Цікаво, що футболіст не пройшов з командою медогляд, який було оганізовано у два етапи і, відповідно, не зможе вилетіти з командою на збори. "Помаранчево-чорні" вже завтра, 20 січня, вирушать до Туреччини, де розпочнуть підготовку до другої частини сезону.

Нагадаємо, після 18 турів в українській першості Шахтар впевнено посідає першу сходинку і випереджає найближчого переслідувача – київське Динамо – на 14 очок. Вже 20 лютого "гірники" у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінуться з португальською Бенфікою.

"Я не хотів, щоб син грав у Шахтарі": тренер із глибинки – про недовіру Маркевича, інтерес Монако і проблеми наших ДЮСШ

blog_ava
Мессі озвучив Сетьєну кандидатуру форварда на заміну Суаресу, – ЗМІ
11:32
7728
Теги
Зимові збори Шахтар Шахтар Дентінью Дентінью
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
хв
Ліверпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук