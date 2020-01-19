Дентінью не повернувся в Шахтар після відпустки

Легіонер "гірників" Дентінью поки що відсутній у складі Шахтаря – команда вирушить на перший збір без нього.

Бразильський півзахисник Шахтаря Дентінью, якому сьогодні виповнився 31 рік, не повернувся до табору "гірників" після зимової паузи, повідомляє видання Footboom.

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За повідомленням деяких ЗМІ, футболіст перебуває на батьківщині і веде переговори з Греміо. Офіційний сайт Шахтаря натомість привітав бразильця з днем народження і запевнив, що "гравець готовий до нових звершень та перемог в "помаранчево-чорній" футболці!".

Цікаво, що футболіст не пройшов з командою медогляд, який було оганізовано у два етапи і, відповідно, не зможе вилетіти з командою на збори. "Помаранчево-чорні" вже завтра, 20 січня, вирушать до Туреччини, де розпочнуть підготовку до другої частини сезону.

Нагадаємо, після 18 турів в українській першості Шахтар впевнено посідає першу сходинку і випереджає найближчого переслідувача – київське Динамо – на 14 очок. Вже 20 лютого "гірники" у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінуться з португальською Бенфікою.

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