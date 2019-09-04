Фернандо – про перехід з Шахтаря в Спортінг: Це була моя мрія

Форвард Шахтаря Фернандо Педро оцінив свій перехід в лісабонський Спортінг.

"Я дуже щасливий, адже Спортінг – великий клуб.

Шахтар підтвердив оренду Фернандо в Спортінг

Постараюся забити багато голів і допомогти команді вигравати титули. У мене була мрія грати тут, в Португалії", – цитує Фернандо офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, 20-річний бразилець приєднався до португальського клубу на правах оренди до завершення сезону 2019/20. Також Спортінг матиме можливість першочергового викупу гравця, якшо Шахтар захоче позбутись нападника.

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