Лідера "червоних дияволів" визнали найкращим гравцем 2020 року в Прем'єр-лізі за версією Федерації футбольних вболівальників. Про це повідомляє Twitter організації.

Гюндоган встановив унікальний рекорд Манчестер Сіті

В голосуванні Бруну вдалось обійти не менш іменитих конкурентів: Джека Гріліша (Астон Вілла), Джеймі Варді (Лестер), Кевіна де Брюйне (Манчестер Сіті), Сон Хин Міна (Тоттенхем) та Мохамеда Салаха (Ліверпуль). Останній, до слова, здобув цю нагороду у 2019-му.

У поточному сезоні Фернандеш провів 42 матчі у футболці Манчестер Юнайтед, відзначився 23 голами та 14 асистами.

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