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Ферлан Менді емоційно прокоментував підписання контракту з Реалом

09:28 498 Читать на русском
Ферлан Менді емоційно прокоментував підписання контракту з Реалом
Ферлан Менді / Фото FFF

Новоспечений захисник Реала Ферлан Менді подякував усім, хто був причетний до його трансферу з Ліона.

"Дуже радий підписати контракт з найбільшим клубом в світі та працювати з прекрасним тренером, який допоможе мені прогресувати.

Реал офіційно підписав Ферлана Менді

Хотів би подякувати президенту Ліона, персоналу, уболівальникам і товаришам по команді за ці два роки. Бажаю вам всього найкращого. Також не можу не відзначити свою сім'ю, тренерів та всіх, хто допомагав мені в цій подорожі", – написав Менді в твіттері.

Трансфер Менді з Ліона коштував "вершковим" орієнтовно 50 млн євро. Головний тренер мадридців Зінедін Зідан вважає, що 22-річний оборонець буде ідеальним конкурентом для Марсело на лівому фланзі захисту. Француз підписав 6-річний контракт із Реалом.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Ліон Ліон Зінедін Зідан Зінедін Зідан Ферлан Менді Ферлан Менді
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