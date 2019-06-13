Ферлан Менди эмоционально прокомментировал подписание контракта с Реалом

Новоиспеченный защитник Реала Ферлан Менди поблагодарил всех, кто был причастен к его трансферу из Лиона.

"Очень рад подписать контракт с крупнейшим клубом в мире и работать с прекрасным тренером, который поможет мне прогрессировать.

Реал официально подписал Ферлана Менди

Хотел бы поблагодарить президента Лиона, персонал, болельщиков и товарищей по команде за эти два года. Желаю вам всего наилучшего. Также не могу не отметить свою семью, тренеров и всех, кто помогал мне в этом путешествии", – написал Менди в твиттере.

Трансфер Менди из Лиона стоил "сливочным" ориентировочно 50 млн евро. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан считает, что 22-летний защитник будет идеальным конкурентом для Марсело на левом фланге защиты. Француз подписал 6-летний контракт с Реалом.

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