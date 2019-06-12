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Реал офіційно підписав Ферлана Менді

21:48 1160 Читать на русском
Реал офіційно підписав Ферлана Менді
Ферлан Менді / фото із соцмереж

Мадридський Реал оформив перехід оборонця французького Ліона Ферлана Менді.

Захисник збірної Франції перебрався на Сантьяго Бернабеу, повідомляє офіційний сайт Реала.

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Трансфер Менді з Ліона коштував "вершковим" орієнтовно 50 млн євро. Головний тренер мадридців Зінедін Зідан вважає, що 22-річний оборонець буде ідеальним конкурентом для Марсело на лівому фланзі захисту. Француз підписав 6-річний контракт із Реалом.

Ферлан Менді – вже четвертий новачок клубу в літнє міжсезоння. Раніше "галактікос" стали Едер Мілітао, Лука Йовіч та Еден Азар. Іспанський гранд солідно витратився на трансферному ринку, тому невдовзі змушений буде також продавати гравців, щоб відповідати вимогам фінансового фейр-плей.

У сезоні 2018/19 Менді провів 44 матчі в усіх турнірах за Ліон, в яких забив 4 м'ячі. Минулий сезон був лише другим на найвищому рівні для захисника. Раніше він виступав за Гавр.

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