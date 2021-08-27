Усі важливі рішення у Манчестер Юнайтед продовжують ухвалюватись через легендарного шотландця.

Керівництво Манчестер Юнайтед проконсультувалось з екс-наставником манкуніанців Алексом Фергюсоном щодо потенційного трансферу Кріштіану Роналду, повідомляє журналіст Самуель Лакхорст у Twitter.

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Схоже, легендарний фахівець схвалив таку ініціативу, адже одразу декілька джерел заявили про старт перемовин між МЮ та 36-річним форвардом Ювентуса.

Раніше Кріштіану сватали у Манчестер Сіті. Чинний контракт Роналду з Юве діє ще один рік, а туринці хочуть отримати за португальця близько 30 млн євро.

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