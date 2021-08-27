Здавалося, що форвард Ювентуса опиниться в Манчестер Сіті, але перехід зірвався. Фабріціо Романо стверджує, що домовленості так і не було досягнуто ні з гравцем, ні між клубами. "Містяни" вийшли з переговорів.

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Водночас на авансцену вийшов Манчестер Юнайтед, який не проти повернути свого колишнього гравця. За інформацією MEN, вже узгоджені умови особистого контракту. Роналду нібито зароблятиме 270 тисяч фунтів на тиждень – це близько 16,5 млн євро на рік. Його зарплата в Турині становила 31 млн.

Нагадаємо, Роналду перебрався до Ювентуса влітку 2018-го за 117 млн євро і двічі став володарем Скудетто. А от у Лізі чемпіонів португалець із туринцями не виходили навіть у півфінал. Загалом у футболці Юве Кріштіану забив 101 гол у 134-х матчах.

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