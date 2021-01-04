Зубков с женой / Фото из соцсетей

Венгерский клуб в своем Twitter отметил рождение дочери игрока сборной Украины.

"Ребров мечтает вернуться работать в Украину": Цыганык спрогнозировал будущее экс-тренера Динамо

"Семья "Фради" пополнилась новым членом! Поздравляем Александра Зубкова с рождением доченьки", – говорится в публикации, к которой прикрепили трогательные сердечка.

Напомним, Зубков защищает цвета Ференцвароша с лета 2019 года и уже успел добыть один титул чемпиона Венгрии.

Яремчук намекает, Роналду мотивирует, а дети Мораеса, похоже, скучают по Украине – как футбольный мир встретил Новый год