Ференцварош трогательно поздравил Зубкова с пополнением в семье
20:42 - Читати українською
Ференцварош не обошел семейный праздник вингера Александра Зубкова.
Венгерский клуб в своем Twitter отметил рождение дочери игрока сборной Украины.
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"Семья "Фради" пополнилась новым членом! Поздравляем Александра Зубкова с рождением доченьки", – говорится в публикации, к которой прикрепили трогательные сердечка.
Напомним, Зубков защищает цвета Ференцвароша с лета 2019 года и уже успел добыть один титул чемпиона Венгрии.
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