Ференцварош вкотре переміг у чемпіонаті Угорщини – жертвою підопічних Реброва у матчі 11-го туру став Гонвед. Читайте звіт про матч на Футбол 24.

Чемпіонат Угорщини 2020/21, 11-й тур

Гонвед – Ференцварош – 0:1

Гол: Гайстер, 26

Підопічні Реброва активно розпочали матч та змарнували кілька нагод перед забитим голом на 26 хвилині. Після подачі кутового м'яч відскочив до Гайстера, який з 18 метрів поцілив у ворота. У другій половині Гонвед на деякий час перевернув гру, проте Ференцварош повернув ініціативу та втримав перемогу.

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Таким чином, Ференцварош після 9 зіграних матчів набрав 23 очки та очолює турнірну таблицю, Гонвед з 9 пунктами після 10 ігор залишився передостаннім.

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