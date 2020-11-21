Ференцварош здобув мінімальну перемогу в чемпіонаті перед зустріччю з Ювентусом у Лізі чемпіонів
Ференцварош вкотре переміг у чемпіонаті Угорщини – жертвою підопічних Реброва у матчі 11-го туру став Гонвед. Читайте звіт про матч на Футбол 24.
Чемпіонат Угорщини 2020/21, 11-й тур
Гонвед – Ференцварош – 0:1
Гол: Гайстер, 26
Підопічні Реброва активно розпочали матч та змарнували кілька нагод перед забитим голом на 26 хвилині. Після подачі кутового м'яч відскочив до Гайстера, який з 18 метрів поцілив у ворота. У другій половині Гонвед на деякий час перевернув гру, проте Ференцварош повернув ініціативу та втримав перемогу.
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Таким чином, Ференцварош після 9 зіграних матчів набрав 23 очки та очолює турнірну таблицю, Гонвед з 9 пунктами після 10 ігор залишився передостаннім.
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