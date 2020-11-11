"Якщо йдеться про польський клубний футбол, то в мене завжди виникають асоціації з варшавською Легією. Це клуб, про який всі говорять, він щороку претендує на груповий етап Ліги чемпіонів, але через певні причини у них не виходить.

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Чи міг я опинитись у Легії? Це не чутки, це правда. До того, як я став тренером Ференцвароша у 2018 році, у мене були переговори з Легією. Але тоді нам просто не вдалося домовитися", – розповів Ребров у інтерв'ю SportoweFakty.

Нагадаємо, український фахівець разом з Ференцварошем двічі виграв чемпіонат Угорщини, а цьогоріч сенсаційно пробився в груповий етап ЛЧ.

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