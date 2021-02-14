Чемпіонат Угорщини, 21-й тур

Мезекевешд – Ференцварош – 2:2

Голи: Бешировіч, 62, Юріна, 71 – Сомалія, 32, Болі, 50

Фехервар – МТК – 1:2

Голи: Ханг'я, 7 – Міовскі, 52, Варга, 75

Вилучення: Алеф, 90+3 (Ф)

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Гравці Ференцвароша примудрились розгубити гадикап у два м'ячі і менш, ніж за 10 хвилин, втратили перемогу над Мезекевешдом. За господарів у стартовому складі зіграв Андрій Нестеров, а перед фігнальним свистком на полі з'явився Шандор Вайда. Натомість Сергій Ребров випустив на заміну Олександра Зубкова. Ніхто з українців результативними діями не відзначався.

Фехервар продовжує лихоманити, цього разу команда в рідних стінах зазнала поразки від столичного МТК. Український півзахисник господарів Іван Петряк провів на полі 81 хвилину.

Після 21-го туру місцевого чемпіонату Ференцварош продовжує впевнено лідирувати, Фехервар розташувався на 3-й сходинці, відстаючи від команди Реброва на 17 очок.

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