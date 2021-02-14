Сегунда, 25 тур

Леганес – Альбасете – 3:1

Голи: Пардо, 18, Ібаньєс, 23, Сабін, 81 – Хіменес, 71

Альбасете наприкінці січня відродився, видав переможну серію та покращив шанси на збереження прописки. Однак тепер знову настав спад. Поїздка в гості до Леганеса, який бореться за вихід у Прімеру, не обіцяла нічого хорошого. Так і сталося.

Господарі володіли ініціативою і гостріше атакували. Леганес вирішив долю матчу ще до середини першого тайму. Спершу Пардо забив розкішний гол зі штрафного, а потім Ібаньєс замкнув простріл з лівого краю, завершивши грамотну атаку.

Роман Зозуля зустрічався з м'ячем далеко не так часто. І для цього мусив відтягуватися в глибину. У першому таймі українець мав обмаль нагод для удару, але все ж примудрився двічі пробити (одного разу влучив у площину). Роман намагався відгукнутися на перспективний простріл, однак загруз в обіймах суперника – апеляції не допомогли.

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Після перерви Альбасете більше володів м'ячем і продовжував шукати шляхи до воріт суперника. А Зозуля традиційно проявляв велике бажання. Щоправда, особливого успіху не мав ні Роман, ні команда. Українець не встигав на більш-менш гострі простріли.

Альбасете скоротив відставання голом Хіменеса, але інтриги не вийшло. Леганес оперативно відновив перевагу – Сабін реалізував контратаку. "Пепінерос" набрали 43 очки та піднялися на 4 місце. Альбасете з 24 балами залишився в зоні вильоту.

Зозулю замінили наприкінці зустрічі. Він так і не мав жодного стовідсоткового шансу. Навіть на другому поверсі все було сумно – лише 38% виграних повітряних дуелей. Оцінка від SofaScore – 6.8, четверта в команді.

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