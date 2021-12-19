Ференцварош визначився з головним тренером – клуб розглядав кандидатури Вернидуба і Скрипника
Екс-тренер збірної Росії Станіслав Черчесов очолить чемпіона Угорщини.
Ференцварош, який розглядав варіанти з призначенням Юрія Вернидуба або Віктора Скрипника, зупинив свій вибір на 58-річному екс-наставнику збірної Росії.
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Про це заявив Чаба Мате, який виконував обов'язки головного тренера в останньому матчі чемпіонату Угорщини з Гонведом. На запитання, чи Черчесов стане новим наставником столичної команди, той відповів ствердно.
Нагадаємо, нещодавно "Фраді" звільнив Петера Штегера. Команда з Будапешта завершила першу частину чемпіонату лідером та завершила єврокубковий сезон, вилетівши з Ліги Європи.
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