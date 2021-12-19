Ференцварош, який розглядав варіанти з призначенням Юрія Вернидуба або Віктора Скрипника, зупинив свій вибір на 58-річному екс-наставнику збірної Росії.

Зоря відреагувала на інтерес Ференцвароша до Скрипника

Про це заявив Чаба Мате, який виконував обов'язки головного тренера в останньому матчі чемпіонату Угорщини з Гонведом. На запитання, чи Черчесов стане новим наставником столичної команди, той відповів ствердно.

Нагадаємо, нещодавно "Фраді" звільнив Петера Штегера. Команда з Будапешта завершила першу частину чемпіонату лідером та завершила єврокубковий сезон, вилетівши з Ліги Європи.

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