Ференцварош, рассматривавший варианты с назначением Юрия Вернидуба или Виктора Скрипника, остановил свой выбор на 58-летнем экс-наставнике сборной России.

Заря отреагировала на интерес Ференцвароша к Скрипнику

Об этом заявил Чаба Мате, исполнявший обязанности главного тренера в последнем матче чемпионата Венгрии с Гонведом. На вопрос, станет ли Черчесов новым наставником столичной команды, тот ответил утвердительно.

Напомним, недавно "Фради" уволил Петера Штегера. Команда из Будапешта завершила первую часть чемпионата лидером и завершила еврокубковый сезон, вылетев из Лиги Европы.

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