Український фахівець невдовзі повинен оформити третє поспіль чемпіонство з угорським клубом. Ребров та його оточення після такого тріумфу можуть зважитися зробити наступний кар'єрний крок.

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Ференцварош чудово розуміє ситуацію. Клуб буде радий, якщо наставник залишиться, але вже розпочав пошуки ймовірного наступника. За інформацією csakfoci.hu, "Фраді" уже контактували з колишнім тренером турецького Істанбула Оканом Буруком.

До слова, за чотири тури до завершення чемпіонату Угорщини команда Сергія Реброва очолює турнірну таблицю, випереджаючи найближчого переслідувача на 11 очок. Ференцварош міг оформити чемпіонство ще два тури тому, але зміг виграти свої матчі.

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