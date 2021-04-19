Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров следующий сезон может начать во главе другой команды.

Украинский специалист вскоре должен оформить третье подряд чемпионство с венгерским клубом. Ребров и его окружение после такого триумфа могут решиться сделать следующий карьерный шаг.

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Ференцварош прекрасно понимает ситуацию. Клуб будет рад, если наставник останется, но уже начал поиски вероятного преемника. По информации csakfoci.hu, "Фради" уже контактировали с бывшим тренером турецкого Истанбула Оканом Буруком.

К слову, за четыре тура до окончания чемпионата Венгрии команда Сергея Реброва возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 11 очков. Ференцварош мог оформить чемпионство еще два тура назад, но не смог выиграть свои матчи.

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