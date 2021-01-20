Фердінанд очікує на шанс попрацювати тренером у Манчестер Юнайтед
Легенда МЮ Ріо Фердінанд готовий не лише словом, а і ділом доводити свої експертні поради.
"Робота у тренерському штабі Юнайтед? Звичайно, я був би зацікавлений в цьому. Послухайте, я люблю Манчестер Юнайтед, тут все просто. Розумієте, про що я?
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Ви переходите в Манчестер Юнайтед і граєте там 12 з гаком років – ви не можете не закохатися в цей клуб. Тому я б точно обговорив можливість попрацювати там в будь-якої ролі, адже я люблю цей клуб.
Яка роль це буде, я не знаю, але якби така нагода трапилася, так, я б точно був відкритий для перемовин і спроб розпочати співпрацю", – сказав Фердінанд в подкасті Stretford Paddock.
Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста 42-річний Ріо почав працювати експертом на ТБ.
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