"Чи може МЮ виграти чемпіонат? Так. Команда перебуває на хорошому ходу. Раніше не було сенсу дивитися на турнірну таблицю. Але тепер вже можна.

Битва за звання лідера АПЛ у відеоогляді матчу Ліверпуль – Манчестер Юнайтед

Я сам завжди говорив, що Манчестер Юнайтед – особлива команда. У МЮ свій власний настрій, інша ментальність. Зараз Юнайтед перебуває на вершині турнірної таблиці, це чудове досягнення. Хто б не хотів бути на їхньому місці?

Особисто мені подобалося лідирувати в АПЛ, мені ніколи не подобалась роль наздоганяючого. Що робити з Лігою Європи? Я б на місці Сульшера випускав там більше резервістів і молоді. Пріоритет повинен бути на АПЛ", – цитує Фердінанда Metro.

Після 18-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед лідирує, відірвавшись від Ман Сіті на 2 очки (у підопічних Гвардіоли ще є гра в запасі).

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