"Манчестер Юнайтед готовий до перемоги в АПЛ", – Фердінанд вірить у тріумф колишньої команди
Легенда Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд дав пораду Сульшеру щодо боротьби за золото чемпіонату Англії.
"Чи може МЮ виграти чемпіонат? Так. Команда перебуває на хорошому ходу. Раніше не було сенсу дивитися на турнірну таблицю. Але тепер вже можна.
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Я сам завжди говорив, що Манчестер Юнайтед – особлива команда. У МЮ свій власний настрій, інша ментальність. Зараз Юнайтед перебуває на вершині турнірної таблиці, це чудове досягнення. Хто б не хотів бути на їхньому місці?
Особисто мені подобалося лідирувати в АПЛ, мені ніколи не подобалась роль наздоганяючого. Що робити з Лігою Європи? Я б на місці Сульшера випускав там більше резервістів і молоді. Пріоритет повинен бути на АПЛ", – цитує Фердінанда Metro.
Після 18-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед лідирує, відірвавшись від Ман Сіті на 2 очки (у підопічних Гвардіоли ще є гра в запасі).
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