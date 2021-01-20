Легенда МЮ Рио Фердинанд готов не только словом, но и делом доказывать свои экспертные советы.

"Работа в тренерском штабе Юнайтед? Конечно, я был бы заинтересован в этом. Послушайте, я люблю Манчестер Юнайтед, здесь все просто. Понимаете, о чем я?

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Вы переходите в Манчестер Юнайтед и играете там 12 с лишним лет – вы не можете не влюбиться в этот клуб. Поэтому я бы точно обсудил возможность поработать в там в любой роли, ведь я люблю этот клуб.

Какова роль это будет, я не знаю, но если бы такая возможность представилась, да, я бы точно был открыт для переговоров и попыток начать сотрудничество", – сказал Фердинанд в подкасте Stretford Paddock.

Напомним, после завершения карьеры футболиста 42-летний Рио начал работать экспертом на ТВ.

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