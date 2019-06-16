Фенербахче та Шальке не можуть зійтися в ціні за Коноплянку

Вінгер збірної України та німецького Шальке може не перейти до Фенербахче через розбіжності щодо вартості трансферу.

Фенербахче не готовий платити за Коноплянку більше 3 млн євро, однак Шальке має намір виручити за нього 5 млн, повідомляє Sporx.

Коноплянка може отримувати у Фенербахче 2,7 млн євро на рік

Фенербахче просить знизити суму трансферу, оскільки у Коноплянки залишається лише рік за контрактом з Шальке.

Також за інформацією видання, Коноплянка готовий підписати контракт з турецьким клубом на 3 роки і зарплатою в 1,8 млн євро в рік.

Додамо, що Коноплянка провів 2 зустрічі у матчах кваліфікації Євро-2020, і в матчі проти Сербії (5:0) оформив дубль. Загалом, у сезоні 2018/19 Євген Коноплянка провів 21 матч у складі гельзенкірхенців, відзначившись голом і гольовою передачею.

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