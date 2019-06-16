Фенербахче и Шальке не могут сойтись в цене за Коноплянку

Вингер сборной Украины и немецкого Шальке может не перейти в Фенербахче из-за разногласий насчет стоимости трансфера.

Фенербахче не готов платить за Коноплянку больше 3 млн евро, однако Шальке намерен выручить за него 5 млн, сообщает Sporx.

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Фенербахче просит снизить сумму трансфера, так как у Коноплянки остается всего год по контракту с Шальке.

Также по информации издания, Коноплянка готов подписать контракт с турецким клубом на 3 года и зарплатой в 1,8 млн евро в год.

Добавим, что Коноплянка провел 2 встречи в матчах квалификации Евро-2020, и в матче против Сербии (5:0) оформил дубль. В общем, в сезоне 2018/19 Евгений Коноплянка провел 21 матч в составе гельзенкирхенцев, отметившись голом и голевой передачей.

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