Після гри з Трабзонспором, де на футболістів "жовтих канарок" напали фанати, керівництво клубу погрожувало знятися з чемпіонату Туреччини, утім, цього не сталося. Щоб висловити своє незадоволення діями місцевої Федерації, Фенербахче вирішив бойкотувати матч за Суперкубок, щоправда, так, щоб клуб не покарали.

Вихід із чемпіонату Туреччини: Фенербахче ухвалив офіційне рішення – клуб пішов на шантаж

Як повідомляє Marca, "жовті канарки" на позачерговій асамблеї запропонували перенести Суперкубок на іншу дату і запросити іноземного рефері. Пропозиції Фенербахче були проігноровані. Тоді керівництво клубу вирішило, що їхня основна команда не буде брати участь в турнірі. Але, щоб не отримати дискваліфікацію з Кубка Туреччини на два роки, "жовті канарки" випустять молодіжну команду U-19.

По поле вийдуть 9 гравців, три з яких одразу почнуть симулювати травму. Це означатиме, що матч доведеться припинити, оскільки згідно з протоколом Федерації команда не може грати, якщо в ній залишиться лише шість гравців. Крім того, церемонія нагородження не буде проведена, бо переможця визначить рада директорів Федерації.

Нагадаємо, Суперкубок Туреччини мали розіграти Галатасарай та Фенербахче 7 квітня.

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