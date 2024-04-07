После игры с Трабзонспором, где на футболистов "желтых канареек" напали фанаты, руководство клуба угрожало сняться с чемпионата Турции, впрочем, этого не произошло. Чтобы выразить свое недовольство действиями местной Федерации, Фенербахче решил бойкотировать матч за Суперкубок, правда, так, чтобы клуб не наказали.

Выход из чемпионата Турции: Фенербахче принял официальное решение – клуб пошел на шантаж

Как сообщает Marca, "желтые канарейки" на внеочередной ассамблее предложили перенести Суперкубок на другую дату и пригласить иностранного рефери. Предложения Фенербахче были проигнорированы. Тогда руководство клуба решило, что их основная команда не будет участвовать в турнире. Но, чтобы не получить дисквалификацию из Кубка Турции на два года, "желтые канарейки" выпустят молодежную команду U-19.

По поле выйдут 9 игроков, три из которых сразу начнут симулировать травму. Это будет означать, что матч придется прекратить, поскольку согласно протоколу Федерации команда не может играть, если в ней останется лишь шесть игроков. Кроме того, церемония награждения не будет проведена, потому что победителя определит совет директоров Федерации.

Напомним, Суперкубок Турции должны были разыграть Галатасарай и Фенербахче 7 апреля.

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