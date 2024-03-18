У гостьовому матчі 30-го туру чемпіонату Туреччини Фенербахче завдяки дублю екс-півзахисника Шахтаря Фреда обіграв Трабзонспор із рахунком 3:2. Після матчу на поле вискочив уболівальник господарів і спровокував гравців Фенербахче, за що ті на нього накинулися. Місцеві футбольні органи пообіцяли покарати Фенербахче за подібну поведінку своїх гравців.

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Тепер Фенербахче розглядає навіть можливість зняття з чемпіонату Туреччини. 2 квітня клуб має намір скликати позачергову генеральну асамблею, на якій буде розглянуто це питання. Фенербахче вимагає від керівництва Суперліги гарантувати безпеку під час майбутніх поїздок стамбульського клубу в Трабзон.

За підсумками 30 турів Фенербахче посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини, Трабзонспор – третє. При цьому "канарки" випереджають свого суперника на цілих 30 очок.

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