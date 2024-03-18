В гостевом матче 30-го тура чемпионата Турции Фенербахче благодаря дублю экс-полузащитника Шахтёра Фреда обыграл Трабзонспор со счётом 3:2. После матча на поле выскочил болельщик хозяев и спровоцировал игроков Фенербахче, за что те на него набросились. Местные футбольные органы пообещали наказать Фенербахче за подобное поведение своих игроков.

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Теперь Фенербахче рассматривает даже возможность снятия с чемпионата Турции. 2 апреля клуб намерен созвать внеочередную генеральную ассамблею, на которой будет рассмотрен этот вопрос. Фенербахче требует от руководства Суперлиги обеспечения безопасности во время будущих поездок стамбульского клуба в Трабзон.

По итогам 30 туров Фенербахче занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, Трабзонспор – третье. При этом "канарейки" опережают своего соперника на целых 30 очков.

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