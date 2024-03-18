Поєдинок чемпіонату Туреччини між Трабзонспором і Фенербахче завершився хаосом на полі та бійкою. Про деталі читайте на "Футбол 24".

Туреччина. Суперліга, 30 тур

Трабзонспор – Фенербахче – 2:3

Голи: Барді, 63, Трезеге, 78 – Фред, 13, 45+3, Батшуаї, 87

Героєм матчу став Фред. Колишній хавбек Шахтаря та МЮ оформив дубль у першому таймі. Спершу забив шикарним дальнім ударом, а потім замкнув простріл Тадіча.

Трабзонспор зрівняв рахунок, але на останніх хвилинах пропустив вирішальний третій гол від Батшуаї. Гості забили його з порушенням правил – атака почалася з відвертого фола, який проігнорував арбітр.

Після фінального свистка футболісти Фенербахче зухвало святкували на полі та спровокували фанів Трабзона. З трибун весь матч летіли пляшки з водою та фаєри (Ліваковічу навіть розбили обличчя).

Внаслідок скандальної розв'язки у турецьких вболівальників зірвало дах. Вони побігли на поле розбиратися з зірками Фенера, а ті вирішили не тікати, а дати бій. Батшуаї з розвороту вдарив ногою фаната, а Осай-Самуель товк іншого вболівальника.

1. Maçın başından taraftarların yaptıkları yanlış.



2. Mert Hakan, İrfan Can Eğribayat'ın taraftarı tahrik etmeleri yanlış.



3. Batshuayi'nin golü sonrası Oosterwolde'nin yaptığı kol hareketi zaten sinirli olan taraftara meydan okumaktır ve ahlaksızca harekettir.



4.… pic.twitter.com/xNRakDtvAB — Eltun Bey (@Eltun_Bey) March 18, 2024

Nerden bakarsan bak kral hareketler çok mutluyum

Bi daha sahaya inin neler oluyor #batshuayi #Fenerbahce pic.twitter.com/auHImV4iMC — Yasemin (püsük) (@Yasemin26487062) March 18, 2024

Як виявилося, арбітр матчу Халіл Умут Мелер зізнавався, що не готовий психологічно судити такий матч. У грудні на нього напав президент Анкарагюджю, тому рефері не почувається впевнено.

Фенербахче набрав 79 очок і продовжив переслідувати Галатасарай, який має на два бали більше.

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