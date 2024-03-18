Масове божевілля в Туреччині – зірки Фенербахче влаштували сутичку з фанатами після скандальної перемоги імені Фреда
Поєдинок чемпіонату Туреччини між Трабзонспором і Фенербахче завершився хаосом на полі та бійкою. Про деталі читайте на "Футбол 24".
Туреччина. Суперліга, 30 тур
Трабзонспор – Фенербахче – 2:3
Голи: Барді, 63, Трезеге, 78 – Фред, 13, 45+3, Батшуаї, 87
Героєм матчу став Фред. Колишній хавбек Шахтаря та МЮ оформив дубль у першому таймі. Спершу забив шикарним дальнім ударом, а потім замкнув простріл Тадіча.
Трабзонспор зрівняв рахунок, але на останніх хвилинах пропустив вирішальний третій гол від Батшуаї. Гості забили його з порушенням правил – атака почалася з відвертого фола, який проігнорував арбітр.
Після фінального свистка футболісти Фенербахче зухвало святкували на полі та спровокували фанів Трабзона. З трибун весь матч летіли пляшки з водою та фаєри (Ліваковічу навіть розбили обличчя).
Внаслідок скандальної розв'язки у турецьких вболівальників зірвало дах. Вони побігли на поле розбиратися з зірками Фенера, а ті вирішили не тікати, а дати бій. Батшуаї з розвороту вдарив ногою фаната, а Осай-Самуель товк іншого вболівальника.
Як виявилося, арбітр матчу Халіл Умут Мелер зізнавався, що не готовий психологічно судити такий матч. У грудні на нього напав президент Анкарагюджю, тому рефері не почувається впевнено.
Фенербахче набрав 79 очок і продовжив переслідувати Галатасарай, який має на два бали більше.
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