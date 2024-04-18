Відбулися два матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій. Астон Вілла і Фіорентина вийшли у півфінал. Рахунки та огляд матчів читайте у цій новині на "Футбол 24".

Ліга конференцій. Чвертьфінали, матчі-відповіді

Лілль – Астон Вілла – 2:1 – пенальті – 3:4 (перший матч – 1:2)

Голи: Язиджі, 15, Андре, 68 – Кеш, 87

Фіорентина – Вікторія Пльзень – 2:0 (перший матч – 0:0)

Голи: Гонсалес, 92, Бірагі, 108

Вилучення: Каду, 67 (пряма червона, Вікторія)

Астон Вілла вдома змогла перемогти, хоча Лілль щонайменше заслуговував не програти. У Франції "доги" доволі швидко відновили рівновагу. Забив Язиджі, якого Паулу Фонсека випустив у стартовому складі вимушено, оскільки Жегрова заліковує травму. Бірмінгемці, здавалося, залишилися по той бік Ла-Маншу. Принаймні в атаці помітити їх було вкрай важко.

Лілль же досить довго не міг реалізувати свої моменти. Аж в середні другого тайму господарям допоміг кутовий. Після подачі Бенджамен Андре вистрибнув найвище і зрізав м'яч у ворота Еміліано Мартінеса. Тоді-то гості й прокинулися. Активність Астон Вілли призвела до помилки Шевальє на виході, після якої вже незахищені ворота розстріляв Кеш. Бірмінгемці перевели гру в овертайм, який не допоміг визначити переможця.

Серія пенальті пройшла під свист трибун, які не приховували свого зневажливого ставлення до Еміліано Мартінеса. Аргентинець, вже маючи жовту картку, догрався до ще однієї. Принаймні такий епізод був у трансляції. Зрештою, аргентинець продовжив захищати ворота, коли били гравці Лілля. І Дібу знову всіх переграв, здійснивши два сейви, які вивели Астон Віллу до півфіналу.

Фіорентина дуже слабко зіграла в Празі, а сьогодні за якихось шість хвилин створила більше, ніж тоді за весь матч. Дива реакції демонстрував Мартін Єдлічка. Голкіпер Вікторії зумів зреагувати на удари Куаме й Белотті буквально з кількох метрів. До кінця тайму ця парочка ще встигла по каркасу воріт влучити. Це головне, що потрібно знати про сценарій гри. "Фіалки" тисли з усіх сил, але результату не досягали.

У другій половині нічого глобально не змінилося. Навпаки, на 67 хвилині завдання Вікторії стало ще складнішим. Каду дуже грубо зіграв проти Додо, за що отримав пряму червону картку. Наслідків для екс-гравця Шахтаря не було, він зміг продовжити гру й навіть заспокоював свого кривдника. Навіть чисельна більшість не допомогла Фіорентині уникнути додаткових 30 хвилин, гості, вочевидь, тільки цього й хотіли.

Втім, вже на 92-й хвилині господарі таки забили. Ніко Гонсалес відправив м'яч у сітку після розіграшу кутового. Вікторія опинилася в складному становищі, але не здалася. Саме спроби відігратися й прибили чехів. Вони пішли на кутовий ледь не всією командою і отримали контратаку 1 в 4. Бірагі без проблем забив другий гол "фіалок". Капітан закрив матч. Фіорентина вийшла у півфінал.