Ліга конференцій: Фред допоміг Фенербахче створити розгром, сенсаційне фіаско Фіорентини, невдача Айнтрахта
На фінальному етапі відбору Ліги конференцій у боротьбу вступили представники топ-чемпіонатів.
Айнтрахт втратив перемогу над болгарським Левскі. Багатомільйонний Коло Муані відкрив рахунок з пасу Гьотце, однак у компенсований час Франкфурт пропустив у відповідь.
Фіорентина сенсаційно програла в гостях віденському Рапіду. Єдиний гол з пенальті забив Марко Грюль.
Фенербахче розтрощив на власному полі Твенте – Фред і Джеко оформили по асисту. Колишній гравець Шахтаря та МЮ ще показав чудеса дриблінгу.
Ференцварош розгромив Жальгіріс, а Норшелланд поклав 5 голів у ворота Партизана. Тобол з Євгеном Шаховим вдома програв чеській Вікторії.
Ліга конференцій, плей-офф кваліфікації, перші матчі
Астана – Партізані – 1:0
Гол: Лонкар, 41
Тобол – Вікторія Плзень – 1:2
Голи: Дебле, 90+8 (пен) – Каду, 73, Калвах, 90
Струга – Брейдаблік – 0:1
Гол: Гуннлаудссон, 35
Жальгіріс – Ференцварош – 0:4
Голи: Траоре, 17, 84, Варга, 65, Пешіч, 75
Норшелланд – Партизан – 5:0
Голи: Фрезе, 11, Інгвартсен, 43 (пен), 68 (пен), Вілладсен, 73, Іліч, 88 (аг)
Фарул – ГІК – 2:1
Голи: Рівалдінью, 59, Попеску, 83 – Сірбу, 50 (аг)
Фенербахче – Твенте – 5:1
Голи: Остерволде, 33, Шиманьскі, 60, Кахведжі, 63, 74, Тадіч, 90+5 (пен) – Угалде, 20
Вилучення: Регер, 41 (Т)
Левскі – Айнтрахт – 1:1
Голи: Фадіджа, 90+5 – Коло Муані, 6
Маккабі Т-А – Цельє – 4:1
Голи: Захаві, 22 (пен), 52, 72, Тургеман, 90+2 – Байде, 29
Рапід – Фіорентина – 1:0
Гол: Грюль, 35 (пен)
Сепсі – Буде-Глімт – 2:2
Голи: Алімі, 48 (пен), Матей, 81 (пен) – Мумбанья, 19, Берг, 69