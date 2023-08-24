На фінальному етапі відбору Ліги конференцій у боротьбу вступили представники топ-чемпіонатів.

Айнтрахт втратив перемогу над болгарським Левскі. Багатомільйонний Коло Муані відкрив рахунок з пасу Гьотце, однак у компенсований час Франкфурт пропустив у відповідь.

Фіорентина сенсаційно програла в гостях віденському Рапіду. Єдиний гол з пенальті забив Марко Грюль.

Фенербахче розтрощив на власному полі Твенте – Фред і Джеко оформили по асисту. Колишній гравець Шахтаря та МЮ ще показав чудеса дриблінгу.

Fred rakibinin belini kırıyor!

pic.twitter.com/xGT9ZpDRdb — Fener Medya (@medyafd) August 24, 2023

Ференцварош розгромив Жальгіріс, а Норшелланд поклав 5 голів у ворота Партизана. Тобол з Євгеном Шаховим вдома програв чеській Вікторії.

Ліга конференцій, плей-офф кваліфікації, перші матчі

Астана – Партізані – 1:0

Гол: Лонкар, 41

Тобол – Вікторія Плзень – 1:2

Голи: Дебле, 90+8 (пен) – Каду, 73, Калвах, 90

Струга – Брейдаблік – 0:1

Гол: Гуннлаудссон, 35

Жальгіріс – Ференцварош – 0:4

Голи: Траоре, 17, 84, Варга, 65, Пешіч, 75

Норшелланд – Партизан – 5:0

Голи: Фрезе, 11, Інгвартсен, 43 (пен), 68 (пен), Вілладсен, 73, Іліч, 88 (аг)

Фарул – ГІК – 2:1

Голи: Рівалдінью, 59, Попеску, 83 – Сірбу, 50 (аг)

Фенербахче – Твенте – 5:1

Голи: Остерволде, 33, Шиманьскі, 60, Кахведжі, 63, 74, Тадіч, 90+5 (пен) – Угалде, 20

Вилучення: Регер, 41 (Т)

Левскі – Айнтрахт – 1:1

Голи: Фадіджа, 90+5 – Коло Муані, 6

Маккабі Т-А – Цельє – 4:1

Голи: Захаві, 22 (пен), 52, 72, Тургеман, 90+2 – Байде, 29

Рапід – Фіорентина – 1:0

Гол: Грюль, 35 (пен)

Сепсі – Буде-Глімт – 2:2

Голи: Алімі, 48 (пен), Матей, 81 (пен) – Мумбанья, 19, Берг, 69