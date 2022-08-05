Турецький клуб дістав покарання через огидну поведінку своїх фанатів під час матчу-відповіді з київським Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Фенербахче отримав попередження від УЄФА через скандування власних фанатів та був оштрафований на 50 тисяч євро, повідомляє офіційний сайт союзу.

Фенербахче звинуватив гравців Динамо у провокаціях – чергова заява щодо скандальних пісень про Путіна

Також турецький клуб відбувся умовним покаранням з випробувальним терміном на 2 роки – Фенербахче має частково закрити свої трибуни на 5 тисяч місць. Це є наслідком поведінки фанатів команди, які, окрім кричалок на підтримку Володимира Путіна жбурляли різні предмети в гравців Динамо.

Нагадаємо, після гола Буяльського фанати турецького клубу почали наспівувати кричалки на честь Владіміра Путіна, війська якого продовжують вбивати українців. Мірча Луческу на знак протесту проігнорував післяматчеву прес-конференцію, а Динамо поскаржилось делегатам УЄФА.

Всесвітня ганьба, гидування і пошук провокаторів: реакція України й закордону на кричалку фанів Фенербахче про Путіна