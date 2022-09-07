Матч Фенербахче – Динамо відбудеться у четвер, 8 вересня. Стартовий свисток пролунає о 19:45. Зустріч прийме п'ятизіркова арена Шюкрю Сараджоглу, розрахована на 55 тисяч глядачів. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Динамо прибуло на матч з Фенербахче у Лізі Європи – Луческу взяв до Стамбула 25 гравців

Команди зовсім нещодавно зустрічалися в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів. Тоді підопічні Мірчі Луческу пройшли далі завдяки перемозі на полі суперника (перший матч завершився внічию). Зрештою, киянам також не вдалося пробитися в групу ЛЧ, а сліпий жереб подарував ще одне протистояння з турками – тепер у Лізі Європи. Загалом історія протистоянь Динамо з Фенербахче налічує 6 офіційних матчів. Українська команда ніколи не програвала цьому супернику, вигравши половину зустрічей.

Фенербахче – Динамо: прогноз букмекерів

Авторитетна контора Bwin явним фаворитом матчу вважає Фенербахче. Коефіцієнт домашньої перемоги "канарок" становить 1.62. Натомість поставивши на гостьовий успіх Динамо, можна збільшити виграш у понад 5 разів (5.25). Нічия оцінюється балом 4.00. Зливи голів очікувати не потрібно: стандартний тотал більше ніж 2.5 – 2.90, аналогічний тотал менше – 1.37.

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Фахівці з британської контори William Hill оперують схожими цифрами. На тріумф турецького гранда ставлять 1.60, тоді як шанси "біло-синіх" є значно нижчими – коефіцієнт 5.50. Цінник нічиєї – 4.00. Найбільш ймовірний підсумок матчу, на думку букмекерів, перемога Фенербахче з мінімальною різницею у рахунку – 1:0 або 2:1 (на обидва результати коефіцієнт – 8.50).