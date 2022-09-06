УЄФА оголосив склад суддівської бригади на стартовий поєдинок групового етапу ЛЄ між турецькою та українською командами.

Головним арбітром матчу стане 43-річний угорський рефері Томаш Богнар, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Балаж Бузаш та Петер Кобор. Четвертим арбітром призначений Адам Фаркаш. За VAR відповідатиме Паскаль Мюллер (Німеччина).

До слова, Богнар добре відомий українським уболівальникам – він чотири рази працював на матчах наших команд. Зокрема, у сезоні 2018/19 він зафіксував перемогу Динамо над Ренном (2:1) у групі Ліги Європи, а наступного року у цьому ж турнірі став свідком виїзної нічиєї киян з Копенгагеном (1:1). Окрім того, у сезоні 2016/17 Тамаш констатував домашню поразку Зорі від Манчестер Юнайтед (0:2), а роком пізніше виїзну нічию Олександрії з БАТЕ (1:1).

Цікаво, що у обох матах Динамо Богнару асистували ті ж самі арбітри на лінії – Бузаш та Кобор.

Нагадаємо, поєдинок між Фенербахче і Динамо відбудеться у четвер, 8 вересня, о 19:45.

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