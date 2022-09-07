Матч Фенербахче – Динамо состоится в четверг, 8 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45. Встречу примет пятизвездочная арена Шюкрю Сараджоглу, рассчитанная на 55 тысяч зрителей. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Динамо прибыло на матч с Фенербахче в Лиге Европы – Луческу взял в Стамбул 25 игроков

Команды совсем недавно встречались в рамках квалификации Лиги чемпионов. Тогда подопечные Мирчи Луческу прошли дальше благодаря победе на поле соперника (первый матч завершился вничью). В конце концов киевлянам также не удалось пробиться в группу ЛЧ, а слепой жребий подарил еще одно противостояние с турками – теперь в Лиге Европы. В общей сложности история противостояний Динамо с Фенербахче насчитывает 6 официальных матчей. Украинская команда никогда не проигрывала этому сопернику, выиграв половину встреч.

Фенербахче – Динамо: прогноз букмекеров

Авторитетная контора Bwin явным фаворитом матча считает Фенербахче. Коэффициент домашней победы "канареек" составляет 1.62. Поставив на гостевой успех Динамо, можно увеличить выигрыш более чем в 5 раз (5.25). Ничья оценивается баллом 4.00. Много голов ожидать не нужно: стандартный тотал больше 2.5 – 2.90, аналогичный тотал меньше – 1.37.

Фенербахче – Динамо: поединок Лиги Европы будет обслуживать арбитр, фиксировавший победу киевлян над французами

Специалисты из британской конторы William Hill оперируют похожими цифрами. На триумф турецкого гранда ставят 1.60, тогда как шансы "бело-синих" значительно ниже – коэффициент 5.50. Ценник ничьей – 4.00. Наиболее вероятный результат матча, по мнению букмекеров, победа Фенербахче с минимальной разницей в счете – 1:0 или 2:1 (на оба результата коэффициент – 8.50).