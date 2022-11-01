Динамо у 6 турі Ліги Європи 2022/23 приймає турецький Фенербахче. Де дивитися поєдинок онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – Фенербахче відбудеться у четвер, 3 листопада. Стартовий свисток у Кракові пролунає о 22:00 за київським часом.

Динамо – Фенербахче: прогноз на матч Ліги Європи – остання гра киян у євросезоні 2022/23

Для команди Мірчі Луческу ця гра вже не має турнірного значення – на кону лише престиж, преміальні та очки у таблицю коефіцієнтів. Перед останнім туром кияни набрали лише 1 очко і втратили шанси піднятися з останнього місця групи B. Фенербахче має 11 балів і бореться з Ренном за перше місце квартету (у французької команди теж 11 очок).

Динамо – Фенербахче: де дивитися матч Ліги Європи

Поєдинок в прямому ефірі можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 21:50. Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні 2022/23. Також показ гри доступний на Volia TV, а текстова онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на "Футбол 24".

Нагадаємо, поєдинок першого кола у Стамбулі завершився з рахунком 2:1 на користь Фенербахче. Після того Динамо програло АЕКу (0:1), Ренну (1:2 і 0:1) та зіграло внічию з АЕКом (3:3).

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