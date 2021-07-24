Кияни у процесі підготовки до нового сезону запланували два спаринги з турецькими грандами – Галатасараєм та Фенербахче.

Як відомо, Динамо вирішило підійти до старту сезону максимально перевіривши свої сили через товариські матчі з сильними суперниками. Однією з таких команд мав стати бронзовий призер турецької Суперліги – Фенербахче.

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Сьогодні, 24 липня, офіційний сайт "жовтих канарок" підтвердив спаринг з підопічними Мірчі Луческу і оприлюднив дату поєдинку. Зустріч між киянами та стамбульцями відбудеться у середу, 4 серпня, у Стамбулі. Час початку матчу поки невідомий.

Нагадаємо, на 26 липня у Динамо був запланований спаринг з переможцем Ліги Європи – Вільяреалом, однак через виявлений у таборі іспанців COVID-19 гру скасували. В УПЛ підопічні Луческу стартують 1 серпня матчем другого туру проти рівненського Вереса.

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