Феллаїні може повернутися в АПЛ

Півзахисник китайського Шаньдун Лунен Маруан Феллаїні в найближче трансферне вікно може несподівано оформити повернення до чемпіонату Англії.

Керманич Тоттенхема Жозе Моурінью зацікавлений у підписанні свого екс-підопічного, повідомляє DH Les Sports+.

Тоттенхем – Бернлі – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Португальський фахівець нібито вже мав розмову з Феллаїні щодо переходу. Цей трансфер, на думку Моурінью, матиме ключове значення взимку, оскільки в складі "шпор" немає гравця з подібними характеристиками. Позиція самого хавбека наразі невідома.

Маруан Феллаїні має чинний до 2021 року контракт із китайським Шаньдун Лунен. У сезоні-2019 він провів 22 матчі в Суперлізі Китаю, в яких забив 8 м'ячів і віддав 3 результативні передачі. Вихованець льєжського Стандарда провів 12 сезонів в Англії, виступаючи за Евертон і Манчестер Юнайтед.

Маліновський забив перший гол в Італії, бомба року на Камп Ноу, шок у дербі для Манчестер Сіті: топ-моменти євровікенду