Тоттенхем – Бернлі – 5:0 – відео голів та огляд матчу

У домашньому матчі 16-го туру АПЛ Тоттенхем розгромив Бернлі. Дивіться відео голів та огляд матчу Тоттенхем – Бернлі.

Підопічні Жозе Моурінью не залишили шансів гостям. "Шпори" відкрили рахунок вже на 4-й хвилині – Кейн красивим ударом з-за меж штрафного вразив ворота Поупа. Вже на 9-й хвилині Лукас Моура переправив м'яч у ворота Бернлі після затяжної атаки лондонців. А на 32-й хвилині Сон створив справжній шедевр – кореєць підхопив м'яч на власній половині поля, втік від трьох гравців Бернлі, обіграв ще двох і зробив рахунок 3:0.

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Після перерви підопічні Моурінью забили ще двічі: на 54-й хвилині Кейн змістився з лівого флангу і потужно пробив у дев'ятку, а на 74-й Сіссоко скористався провалом в обороні Бернлі і встановив остаточний рахунок у матчі.

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