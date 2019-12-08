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Тоттенхем – Бернлі – 5:0 – відео голів та огляд матчу

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Тоттенхем – Бернлі – 5:0 – відео голів та огляд матчу
Тоттенхем – Бернлі – відео голів та огляд матчу

У домашньому матчі 16-го туру АПЛ Тоттенхем розгромив Бернлі. Дивіться відео голів та огляд матчу Тоттенхем – Бернлі.

5’ Харрі Кейн
9’ Лукас Моура
32’ Сон Хин Мін
54’ Харрі Кейн
74’ Мусса Сіссоко
 
5’ Харрі Кейн
9’ Лукас Моура
32’ Сон Хин Мін
54’ Харрі Кейн
74’ Мусса Сіссоко

Підопічні Жозе Моурінью не залишили шансів гостям. "Шпори" відкрили рахунок вже на 4-й хвилині – Кейн красивим ударом з-за меж штрафного вразив ворота Поупа. Вже на 9-й хвилині Лукас Моура переправив м'яч у ворота Бернлі після затяжної атаки лондонців. А на 32-й хвилині Сон створив справжній шедевр – кореєць підхопив м'яч на власній половині поля, втік від трьох гравців Бернлі, обіграв ще двох і зробив рахунок 3:0.

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Після перерви підопічні Моурінью забили ще двічі: на 54-й хвилині Кейн змістився з лівого флангу і потужно пробив у дев'ятку, а на 74-й Сіссоко скористався провалом в обороні Бернлі і встановив остаточний рахунок у матчі.

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Відеоновини Англія Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем - Бернлі
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