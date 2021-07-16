Феліпе Андерсон став футболістом Лаціо, повідомляє офіційний сайт Вест Хема.

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За інформацією ЗМІ, бразильський півзахисник підписав з "орлами" контракт на 4 роки, а Вест Хем отримає за футболіста близько трьох млн євро. Феліпе має досвід гри за римлян (2013-2018), саме Лаціо продав гравця Вест Хему у 2018-му за 38 млн євро.

У минулому сезоні Андерсон виступав на правах оренди за Порту.

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