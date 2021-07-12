Вінгер Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко має великі шанси розпочати свою кар'єру в Туреччині.

Фенербахче та 31-річний українець перебувають на фінальній стадії перемовин щодо трансферу із Вест Хема, стверджує Haber365.

Ярмоленко погодився на переїзд у Туреччину

У приїзді Ярмоленка особисто зацікавлений головний тренер стамбульців Вітор Перейра. "Молотки" ж мають відпустити Андрія безкоштовно, незважаючи на угоду з ним до наступного літа.

Щодо зарплати лідера збірної України, то вона становитиме приблизно 4 мільйони євро на рік. Сам Ярмоленко хотів отримувати близько 4,5 млн.

До слова, Андрій провів 24 матчі у складі Вест Хема в сезоні 2020/21, записавши до свого активу 3 голи та 5 асистів.

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