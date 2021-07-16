Фелипе Андерсон стал футболистом Лацио, сообщает официальный сайт Вест Хэма.

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По информации СМИ, бразильский полузащитник подписал с "орлами" контракт на 4 года, а Вест Хэм получит за футболиста около трех млн евро. Фелипе имеет опыт игры римлян (2013-2018), именно Лацио продал игрока Вест Хэму в 2018-м за 38 млн евро.

В прошлом сезоне Андерсон выступал на правах аренды за Порту.

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